Олаф Шольц обратился к странам Евросоюза с просьбой укреплять свои позиции, чтобы не сдавать свои силы перед Россией.

Канцлер Германии Олаф Шольц крайне возмущен поведением России на мировой арене и призвал страны ЕС наконец-то избавиться от “эгоистических блокад”.

“Европейский союз - это живая противоположность империализму и автократии”, - писал Шольц, утверждая, что “именно поэтому он является такой занозой в боку таких правителей, как Путин”.

Шольц похвалил блок за принятие “исторических решений в последние месяцы”, приняв далеко идущие санкции против Москвы и продемонстрировав единство перед лицом нападения России на Украину. Но он также предостерег от “постоянной разобщенности, постоянного несогласия между государствами-членами” по определенным вопросам, которые ослабляют способность Европы играть большую роль на международной арене. Он утверждал, что страны-члены должны преодолеть свои разногласия.

“Мы просто больше не можем позволить себе национальное вето, например, во внешней политике, если нам хочется держать удар и дальше”, - написал Шольц.

Не называя их, канцлер нанес удар по таким странам ЕС, как Венгрия и Польша, которые в прошлом задерживали решения ЕС, например, о санкциях против России или глобальном минимальном налоге. Они также использовали свое право вето, чтобы попытаться добиться уступок от ЕС в других областях.