Зеленский уволил пять начальников СБУ в пяти областях Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил пять глав управления СБУ в пяти областях Украины.

Украинский лидер Владимир Зеленский 19 июля подписал указы об отстранении пяти глав СБУ в пяти регионах страны и назначении новых начальников.

Согласно документам, опубликованным на сайте президента, кадровые перестановки произошли в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Закарпатской областях.

Ранее Владимир Зеленский подписал документ об отстранении генерального прокурора Ирины Венедиктовой и временного руководителя СБУ Ивана Баканова из-за частых случаев госизмен в ведомствах.

По словам самого Зеленского, в Службе безопасности Украины будет уволено 28 должностных лиц за плохие показатели работы.