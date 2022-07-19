Иран принимает Путина и Эрдогана для переговоров, в связи с вопросами войны на Украине
Два дня продлится саммит в Иране для решения организационных вопросов и заключения перемирия между Украиной и Россией, а также в налаживании продовольственных поставок.
Саммит является первым, организованным ультраконсервативным президентом Ирана Ибрагимом Раиси с тех пор, как он вступил в должность в прошлом году, и второй поездкой президента России Владимира Путина за границу с тех пор, как он отдал приказ о вторжении в Украину в феврале.
Это произошло через несколько дней после того, как президент США Джо Байден впервые с момента вступления в должность посетил Ближний Восток с остановками в региональных врагах Ирана Израиле и Саудовской Аравии.
Но трехсторонний саммит якобы сосредоточен на Сирии в рамках так называемого Астанинского мирного процесса, призванного положить конец более чем 11-летнему конфликту в арабской стране.
Путин и Эрдоган, прибывшие в Тегеран в понедельник, встретятся в иранской столице во вторник, чтобы обсудить механизмы экспорта зерна из Украины, сообщил источник в Кремле.
Российское вторжение в Украину, начавшееся 24 февраля, серьезно затруднило поставки одного из крупнейших в мире экспортеров пшеницы и других зерновых, вызвав опасения по поводу глобальной нехватки продовольствия.
Турция — член НАТО, поддерживающий отношения как с Россией, так и с Украиной, — возглавила усилия по возобновлению поставок зерна.
В конечном счете, Эрдоган надеется получить “зеленый свет” от Путина и Раиси на свою военную операцию в Сирии, сказал Синан Ульген, приглашенный научный сотрудник Carnegie Europe, специализирующийся на турецкой внешней политике.
Опубликовано: Силивончик Алина
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