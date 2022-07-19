ВСУ насильно мобилизирует жителей Артемовска и Соледара для восполнения потерь
В Минобороны России утверждают, что армия Украины ведёт принудительную мобилизацию мирных граждан в Соледаре и Артёмовске.
Пресс-служба Министерства обороны России уведомляет, что четыре бригады вооружённых сил Украины понесли существенные потери в районе населённых пунктов Артемовск и Соледар, поскольку возле этих городов резко возросла интенсивность боевых действий.
Для восполнения значительных потерь среди личного состава бригады ВСУ начали кампанию принудительной мобилизации не только в Соледаре и Артемовске, но и городах Дзержинск и Часов Яр.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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