В Минобороны России утверждают, что армия Украины ведёт принудительную мобилизацию мирных граждан в Соледаре и Артёмовске.

Пресс-служба Министерства обороны России уведомляет, что четыре бригады вооружённых сил Украины понесли существенные потери в районе населённых пунктов Артемовск и Соледар, поскольку возле этих городов резко возросла интенсивность боевых действий.

Для восполнения значительных потерь среди личного состава бригады ВСУ начали кампанию принудительной мобилизации не только в Соледаре и Артемовске, но и городах Дзержинск и Часов Яр.