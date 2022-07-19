Юлия Ауг, сменившую фамилию, высмеяли россияне: знаменитость сделала это после отъезда из России

Актриса Юлия Ауг покинула РФ из-за проводимой спецоперации в Украине. Кроме того, знаменитость сменила фамилию.

Известная в России актриса Юлия Ауг после отъезда из РФ сменила фамилию. Земляки звезды экрана высмеяли её, узнав какую фамилию она выбрала.

Юлия Артуровна Ауг - советская и российская актриса и режиссёр театра и кино, сценарист, клипмейкер.

Писатель Михаил Шахназаров также решил посмеяться над знаменитостью. В своем Телеграме тот отпустил шутку на этот счёт, заявив, что новая фамилия актрисы - Клеттенберг - может служить ей "подпольным псевдонимом", а в переводе с немецкого слово означает "репейник".

Подписчики Шахназарова тут же подхватили обсуждение, оставив свои комментарии по поводу.

Нужно было ей менять на "аут".

Тревожный признак. Юлия тихо намекает, что в Россию она вцепилась, как репейник в штаны.

Родилась Юлия Ауг в Ленинграде, а известность обрела, трудясь в советском и российском кинематографе. После того как было объявлено о спецоперации в Украине, знаменитость выступила с резкой критикой родного государства, где ей, как оказалось, плохо жилось.

Заметим, что актриса, живя в России, очень активно снималась. В многих картинах артистка играла главные роли. Среди её работ числятся такие фильмы, как "Соседи" (5 частей), "Хочу замуж", "Сдохнуть нужно, чтобы вы приехали", "Жена Чайковского" и многие другие.