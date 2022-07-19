ЛНР заявила, что Украина планирует мобилизацию женщин

Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сказал, что ВСУ планирует провести мобилизацию женщин.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко 19 июля заявил, что получил украинскую документацию, которая свидетельствует о планах Киева по мобилизации женщин.

По его словам, в документе содержится расширенный список военно-учетных специальностей, женщины с которых могут быть призваны в армию.

Марочко говорит, что многие специальности из списка были только мужскими. Теперь же по ним могут проходить службу и женщины.

Подполковник считает, что это свидетельствует о том, что в ВСУ скоро начнется мобилизация женщин.