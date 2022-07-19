Депутат Госдумы обвинил Ельцина в появлении ЛГБТ и «всей мерзости» в России

Депутат Государственной думы Российской Федерации Николай Бурляев заявил, что первый президент Борис Ельцин виноват в появлении ЛГБТ и «всей мерзости» в стране.

Николай Бурляев считает, что именно первый президент постсоветской России Борис Ельцин виновен в появлении в стране ЛГБТ-сообщества, а также «всей мерзости». Стоит отметить, что мнение Бурляева считают авторитетным, так как он не только депутат, но и народный артист, режиссер и актер.

Депутат отметил, что Ельцин принял закон о вседозволенности еще в 1993 году, чем лишил возможности влиять на культурную политику. Сразу после этого на экраны россиян начали попадать картинки, которые пропагандируют однополые отношения, трансвеститов, лесбиянок и прочее непотребства.

Бурляев не уточнил, какой именно документ 30-летней давности он имеет ввиду. Критики сделали предположение, что речь идет об «Основах законодательства РФ о культуре» от 9 октября 1992 года, который был принят Верховным Советом.

Ранее Николай Бурляев выступил в соавторстве законопроекта о запрете пропаганды гомосексуализма и нетрадиционных семейных ценностей в кино и медиапространстве Российской Федерации.