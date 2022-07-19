Депутат Госдумы обвинил Ельцина в появлении ЛГБТ и «всей мерзости» в России
Депутат Государственной думы Российской Федерации Николай Бурляев заявил, что первый президент Борис Ельцин виноват в появлении ЛГБТ и «всей мерзости» в стране.
Николай Бурляев считает, что именно первый президент постсоветской России Борис Ельцин виновен в появлении в стране ЛГБТ-сообщества, а также «всей мерзости». Стоит отметить, что мнение Бурляева считают авторитетным, так как он не только депутат, но и народный артист, режиссер и актер.
Депутат отметил, что Ельцин принял закон о вседозволенности еще в 1993 году, чем лишил возможности влиять на культурную политику. Сразу после этого на экраны россиян начали попадать картинки, которые пропагандируют однополые отношения, трансвеститов, лесбиянок и прочее непотребства.
Бурляев не уточнил, какой именно документ 30-летней давности он имеет ввиду. Критики сделали предположение, что речь идет об «Основах законодательства РФ о культуре» от 9 октября 1992 года, который был принят Верховным Советом.
Ранее Николай Бурляев выступил в соавторстве законопроекта о запрете пропаганды гомосексуализма и нетрадиционных семейных ценностей в кино и медиапространстве Российской Федерации.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Госдеп США угрожает Китаю последствиями за любую помощь России
Песков прокомментировал заявление Украины об уничтожении Черноморского флота РФ
Войска России уничтожили американскую РСЗО HIMARS возле Красноармейска
Жительница США Меган с гордостью поделилась в соцсетях своими свадебными фото и видео
Украинский грузовой самолёт Ан-12 с боеприпасами на борту разбился в Греции