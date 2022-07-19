Психолог назвала признаки нетрадиционной ориентации Галкина
Психолог Вероника Степанова перечислила признаки, которые не вызывают у неё сомнений, что юморист Максим Галкин предпочитает мужчин.
Сексуальная ориентация российского ведущего и комика Максима Галкина многим не даёт покоя.
Психолог Вероника Степанова высказала мнение о предпочтениях артиста в сексе. Эксперт не исключает, что у знаменитости есть любовник.
Степанова уверена, что брак Галкина с Пугачевой - отвлекающий маневр. Психолог даже назвала возможного любовника российского шоумена в рамках своего Телеграм-канала.
Вероятно, кто-то из его съемочной группы, может, какой-то мальчик. Какой-то визажист. Обычно это кто-то, кто близко. Но поскольку у геев семейная жизнь в России не складывается, он посмотрел по сторонам - у этого ничего не получилось, у этого - и решил: "Буду жить уже в семье. А секса мне и так хватит. Я же не в Европе живу".
Степанова вспомнила интервью Галкина Ирине Шихман. Психолог утверждает, что ложь в ответах на вопросы о сексуальной ориентации юмориста очевидна.
Один раз по поводу высказался покойный Михаил Задорнов. Артист рассказывал, что застукал Галкина в номере с Сергеем Дроботенко. Максим объяснил это просто:
Естественно, мы ездили вместе с ним, мы были малоизвестные артисты. Безусловно, был элемент экономии, мы не выбирали жить в одном номере.
Позже Задорнов публично извинялся перед Галкиным за "свой длинный язык".
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Госдеп США угрожает Китаю последствиями за любую помощь России
Песков прокомментировал заявление Украины об уничтожении Черноморского флота РФ
Войска России уничтожили американскую РСЗО HIMARS возле Красноармейска
Жительница США Меган с гордостью поделилась в соцсетях своими свадебными фото и видео
Украинский грузовой самолёт Ан-12 с боеприпасами на борту разбился в Греции