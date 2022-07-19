Психолог назвала признаки нетрадиционной ориентации Галкина

Психолог Вероника Степанова перечислила признаки, которые не вызывают у неё сомнений, что юморист Максим Галкин предпочитает мужчин.

Сексуальная ориентация российского ведущего и комика Максима Галкина многим не даёт покоя.

Психолог Вероника Степанова высказала мнение о предпочтениях артиста в сексе. Эксперт не исключает, что у знаменитости есть любовник.

Степанова уверена, что брак Галкина с Пугачевой - отвлекающий маневр. Психолог даже назвала возможного любовника российского шоумена в рамках своего Телеграм-канала.

Вероятно, кто-то из его съемочной группы, может, какой-то мальчик. Какой-то визажист. Обычно это кто-то, кто близко. Но поскольку у геев семейная жизнь в России не складывается, он посмотрел по сторонам - у этого ничего не получилось, у этого - и решил: "Буду жить уже в семье. А секса мне и так хватит. Я же не в Европе живу".

Степанова вспомнила интервью Галкина Ирине Шихман. Психолог утверждает, что ложь в ответах на вопросы о сексуальной ориентации юмориста очевидна.

Один раз по поводу высказался покойный Михаил Задорнов. Артист рассказывал, что застукал Галкина в номере с Сергеем Дроботенко. Максим объяснил это просто:

Естественно, мы ездили вместе с ним, мы были малоизвестные артисты. Безусловно, был элемент экономии, мы не выбирали жить в одном номере.

Позже Задорнов публично извинялся перед Галкиным за "свой длинный язык".