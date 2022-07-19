Басурин: США уже поставили Украине ракеты для HIMARS с дальностью в 300 километров
Сотрудник милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что дальнобойные ракеты для РСЗО HIMARS уже находятся на Украине.
19 июля официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин появился в эфире телеканала "Россия-1", где публично заявил, что американский Пентагон уже перебросил на Украину дальнобойные ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS. Данные снаряды в состоянии поражать цели на расстоянии в 300 километров от места пуска.
Примечательно, что ранее в тот же день председатель Совета нацбезопасности и обороны Украине Алексей Данилов сообщил, что дальнобойные ракеты для "Химарсов" ещё не поступили в распоряжение ВСУ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Госдеп США угрожает Китаю последствиями за любую помощь России
Песков прокомментировал заявление Украины об уничтожении Черноморского флота РФ
Войска России уничтожили американскую РСЗО HIMARS возле Красноармейска
Жительница США Меган с гордостью поделилась в соцсетях своими свадебными фото и видео
Украинский грузовой самолёт Ан-12 с боеприпасами на борту разбился в Греции