Басурин: США уже поставили Украине ракеты для HIMARS с дальностью в 300 километров

Сотрудник милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что дальнобойные ракеты для РСЗО HIMARS уже находятся на Украине.

19 июля официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин появился в эфире телеканала "Россия-1", где публично заявил, что американский Пентагон уже перебросил на Украину дальнобойные ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS. Данные снаряды в состоянии поражать цели на расстоянии в 300 километров от места пуска.

Примечательно, что ранее в тот же день председатель Совета нацбезопасности и обороны Украине Алексей Данилов сообщил, что дальнобойные ракеты для "Химарсов" ещё не поступили в распоряжение ВСУ.