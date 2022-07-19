Депутат Бурляев призвал усилить цензуру в России и высказался об ее пользе
Актер, режиссер и депутат Государственной думы Российской Федерации Николай Бурляев заявил, что цензура в государстве полезна и необходимо ее как можно больше усиливать.
Николай Бурляев уточнил, что цензура является «полезной практикой», особенно в ситуации, когда общество требует ее усиления. Ранее он выступил в соавторстве законопроекта об «отрицании семейных ценностей» и раскритиковал первого президента России.
Депутат объяснил, что практически все сферы жизни россиян нуждаются в четком регулировании «ради грядущих поколений».
При этом Бурляев подчеркнул, что против политической цензуры, так как политики и чиновники должны высказываться о проблемах открыто.
Он также призвал не бояться слова «цензура», так как она никак не затронет «нормальных людей».
Бурляев также привел в пример поэта Александра Пушкина, отношение к цензуре которого менялось на протяжении жизни — от неприятия до признания.
Николай Бурляев добавил, что восхищается существовавшим в США 1930-х годов этическим Кодексом Хейса.
Согласно этому документу, в кинематографе не допускались излишне откровенные сцены, а также спорные высказывания о государстве, религии и семье.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Госдеп США угрожает Китаю последствиями за любую помощь России
Чтобы справиться с горем, пожилой мужчина карабкается на шотландские горы
Войска России уничтожили американскую РСЗО HIMARS возле Красноармейска
Как правильно высадить томатную рассаду в грунт, чтобы урожай был на ура
Украинский грузовой самолёт Ан-12 с боеприпасами на борту разбился в Греции