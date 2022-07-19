Меладзе продаёт билеты по 70 000 рублей на концерт в Москве

Валерий Меладзе, нелестно высказавшийся о спецоперации в Украине, планирует выступить в российской столице. Стоимость билета на концерт знаменитости - до 70 000 российских рублей.

Российский популярный исполнитель Валерий Меладзе, который высказался против спецоперации РФ в Украине, просит за билеты на своё сольное выступление в Москве по 70 000 российских рублей.

По сведениям зала Барвиха Luxury Village, концерт запланирован на 8 марта 2023 года.

За самый дешёвый билет на выступление Меладзе придётся заплатить 18 000 рублей. За места у сцены поклонники расстанутся с 60 000 рублями каждый.

Организаторы сообщают, что концерт проведут вместо того, что был запланирован на 8 марта текущего года.

Сообщается, что 6 августа Меладзе выступит в яхт-клубе Монако. Стоимость билетов на мероприятие составляет от 750 и до 1200 евро.

Напомним, что ранее в своих соцсетях Валерий Меладзе заявлял, что намерен оставить сцену, так как потерял шоу-бизнесу интерес.

После института я окончил аспирантуру, и занимался наукой в сфере глубокой очисткой воды. Недавно перелистав свою кандидатскую диссертацию, и изучив современные достижения в этой области, я разработал установку по извлечению различных элементов таблицы Менделеева из морской воды.

Судя по всему, намерение именитого музыканта так и не было воплощено в жизнь, а высказывание о смене вида деятельности можно списать на эмоциональное состояние творческой личности.