Из Польши в Украину вернулись почти три миллиона беженцев

С начала спецоперации из Польши в Украину возвратились почти три миллиона беженцев.

19 июля Пограничная стража Польши в своём официальном пресс-релизе сообщила, что с начала специальной военной операции 2,9557 миллиона украинцев вернулись на родину из Польши.

Представители пресс-службы польского пограничного ведомства отмечают, что в настоящее время существует тенденция, которая заключается в том, что в Украину из Польши выезжает большее количество людей находившихся в статусе беженца, чем въезжают.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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