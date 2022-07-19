Из Польши в Украину вернулись почти три миллиона беженцев
С начала спецоперации из Польши в Украину возвратились почти три миллиона беженцев.
19 июля Пограничная стража Польши в своём официальном пресс-релизе сообщила, что с начала специальной военной операции 2,9557 миллиона украинцев вернулись на родину из Польши.
Представители пресс-службы польского пограничного ведомства отмечают, что в настоящее время существует тенденция, которая заключается в том, что в Украину из Польши выезжает большее количество людей находившихся в статусе беженца, чем въезжают.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Госдеп США угрожает Китаю последствиями за любую помощь России
Н&M объявил о возобновлении работы в Беларуси
Войска России уничтожили американскую РСЗО HIMARS возле Красноармейска
Чтобы справиться с горем, пожилой мужчина карабкается на шотландские горы
Украинский грузовой самолёт Ан-12 с боеприпасами на борту разбился в Греции