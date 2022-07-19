Эффективные способы борьбы с почвенными вредителями на огороде

Огородные посадки привлекают множество насекомых-вредителей, которые обитают в почве, и с ними необходимо своевременно бороться.

Среди насекомых-вредителей существенную проблему составляют те из них, которые обитают в почве. Она заключается в том, что их сложно обнаружить до момента, когда вред растениям уже нанесен. Поэтому действовать нужно на упреждение, если вы не хотите остаться без урожая.

К наиболее распространенным почвенным вредителям относятся личинки майских жуков и проволочники, которые тоже являются личинками, но уже жуков-щелкунов. Их жизненный цикл развития до момента превращения во взрослое насекомое может доходить до трех-четырех лет. За это время они существенно могут повредить корни посадок, и лишить урожая корнеплодов.

В этом материале мы расскажем вам о некоторых приемах, которые помогут эффективно бороться с личинками.

На первом месте стоят т. н. растения-сидераты. Их необходимо, если условия на участке позволяют, высеивать в относительной близости от целевых посадок. Отлично подходит синий узколистный люпин, выделяющий алкалоиды, негативно влияющие на рост и развитие личинок майского жука. Кроме люпина можно высеивать рапс, крестоцветные растения, белую горчицу, фацелию, горох, редку, белый клевер и др. Последний также помогает бороться даже с агрессивными сорняками, такими как пырей.

Для борьбы с почвенными личинками могут помочь специи. Например, если при посадке добавить в посадочную лунку горсточку молотой горчицы, проблема будет, скорее всего, решена.

Помогут и биологические грибковые препараты боверии и метаризиума. Ими можно обрабатывать не только почву, но и корни и луковицы растений перед посадкой в открытый грунт. На десять литров воды понадобится чайная ложка препарата.

Проволочника привлекают закисленные почвы, поэтому меры по их раскислению также могут быть эффективными. Для этого используется известкование путем добавления в почву осенью извести, доломитовой муки или золы.

Существует и еще один, причем очень красивый способ борьбы с личинками вредителей на даче или приусадебном участке, который оценят представители прекрасной половины человечества. Для его реализации нужно немногое. Просто посадите на грядках между рядами целевых культур календулу или бархатцы.

От этого ваши грядки украсятся великолепными цветами, а выделяемые ими фитонциды будут служить сигналом для вредителей о том, что на этом участке им делать нечего.

Но бархатцы и календула могут принести пользу и по окончании сезона. Остатки растений нужно будет порубить и заделать в почву на зиму. Это поможет обогатить микрофлору грунта, а также предотвратить в будущем появление не только личинок насекомых-вредителей, но и кротов.