Сенатор Владимир Джабаров заявил о заигравшейся Эстонии

Член Совета Федерации, сенатор Владимир Джабаров заявил, что Эстония заигралась, так как считает, что может грубить «в адрес великого соседа», имея ввиду Российскую Федерацию».

Комментируя идею главы МВД Эстонии Кристиана Яани запретить владение оружием россиянам и белорусам, сенатор Владимир Джабаров заявил, что Эстонии следует «заняться своими гражданами», а не усиливать «недружественные настроения».

Джабаров подчеркнул, что Эстония преувеличивает свою силу и не является ведущей страной среди государств-членов НАТО. По его мнению, «Эстония заигралась, считая себя той страной, которая может грубить великому соседу, высказывая какие-то требования».

Ранее спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин отреагировал на заявление главы МВД Эстонии и обвинил страны Европейского союза в ненависти к собственным гражданам.

Накануне глава Министерства внутренних дел Эстонии Кристиана Яани предложил инициативу, согласно которой гражданам России и Беларуси, проживающим на территории республики, нельзя будет иметь любое (в том числе и гражданское) огнестрельное оружие.