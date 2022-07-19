Кучера высказал мнение о включении Безрукова и Машкова в санкционный список ЕС
Российский ведущий и актёр Оскар Кучера высказался по поводу включения известных российских артистов Сергея Безрукова и Владимира Машкова в чёрный список Евросоюза.
Оскар Кучера дал комментарии касательно появившейся информации о включении известных российских актёров Сергея Безрукова и Владимира Машкова в санкционный список ЕС в Телеграм-канале.
Мои товарищи и коллеги вошли в новый санкционный список ЕС…Нет братцы, этим ребятам точно заняться больше нечем.
Сами Безруков и Машков пока не успели высказаться по данному поводу. Сведения о том, что в Европейском союзе идут дискуссии относительно создания, очередного санкционного списка появились 19 июля.
Самое интересное, что после запуска спецоперации в Украине Сергей Безруков не обозначал свою позицию.
Машков поддержал действия РФ в Украине. Из-за политических разногласий артист даже поссорился с дочкой, известной российской актрисой Марией Машковой, которая категорически не согласна с отцом.
Мария говорит о том, что ее наполняет ненависть и безысходность.
Что делать, если в семье случился разрыв связей?
...
каждое публичное появление папы доставляет мне физическую боль, и любовь утекает.
...
Полагаю, ему тоже сложно читать и смотреть сейчас на меня.
Проживает Мария Машкова в США вот уже несколько лет.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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