Жители Новой Каховки начали получать российские паспорта
Военно-гражданская администрация Херсонской области сообщила о выдаче первых российских паспортов жителям Новой Каховки. Пока паспорта получили те, кто первым подал заявление на вступление в гражданство.
Отмечается, что жители Новой Каховки получили российской гражданство по упрощенной процедуре. Гражданами Российской Федерации стали первые 10 жителей населенного пункта.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет жителям Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик, оформлять российское гражданство по упрощенной процедуре.
Новый порядок вступление в гражданство РФ предусматривает сокращение срока проживания в России до подачи заявления на гражданство до года и менее (при особых условиях). Сообщалось, что жители некоторых подконтрольных России украинских территориях уже начали добровольно подавать заявления на получение российского гражданства.
В военно-гражданской администрации Херсонской области заявили, что с начала специальной военной операции в Украине, российские паспорта получили «тысячи человек». При этом точное количество не уточняется, однако чиновники региона призвали Киев «забыть о регионе».
Опубликовано: Кирилл Серебренников
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Госдеп США угрожает Китаю последствиями за любую помощь России
Власти нескольких городов Англии бьют тревогу по поводу молодёжи, увлёкшейся «бобовой» модой
Войска России уничтожили американскую РСЗО HIMARS возле Красноармейска
Американский подполковник обвинил западных генералов во лжи о положении дел ВСУ в Донбассе
Украинский грузовой самолёт Ан-12 с боеприпасами на борту разбился в Греции