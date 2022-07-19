Жители Новой Каховки начали получать российские паспорта

Военно-гражданская администрация Херсонской области сообщила о выдаче первых российских паспортов жителям Новой Каховки. Пока паспорта получили те, кто первым подал заявление на вступление в гражданство.

Отмечается, что жители Новой Каховки получили российской гражданство по упрощенной процедуре. Гражданами Российской Федерации стали первые 10 жителей населенного пункта.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет жителям Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик, оформлять российское гражданство по упрощенной процедуре.

Новый порядок вступление в гражданство РФ предусматривает сокращение срока проживания в России до подачи заявления на гражданство до года и менее (при особых условиях). Сообщалось, что жители некоторых подконтрольных России украинских территориях уже начали добровольно подавать заявления на получение российского гражданства.

В военно-гражданской администрации Херсонской области заявили, что с начала специальной военной операции в Украине, российские паспорта получили «тысячи человек». При этом точное количество не уточняется, однако чиновники региона призвали Киев «забыть о регионе».