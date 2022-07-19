Доктор Фаучи говорит, что обезьянья оспа может распространяться значительно шире и призывает отнестись к ней серьезно

Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) США Энтони Фаучи заявил, что человечество пока не знает масштаба и потенциала обезьяньей оспы.

Доктор считает, что заболевание может распространяться значительно шире, поэтому к нему нужно отнестись серьезно. 

Доктор Энн Римуан, профессор эпидемиологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, которая изучала оспу обезьян в Конго на протяжении 20 лет, сказала, что, вероятно, занижен учет из-за отсутствия тестирования.

Она также отметила, что система здравоохранения инициировала глобальный ответ на оспу обезьян только тогда, когда она распространилась за пределы Африки.
Между тем вирус распространялся среди африканского населения десятилетиями, и никто не принимал мер. 

Однако большинство экспертов считают некорректным сравнение оспы обезьян с  пандемией коронавируса. Первое заболевание может вызывать тяжелые симптомы, похожие на грипп, но редко заканчивается смертью. 

Оспа обезьян была задокументирована еще в 1958 году. При этом в США не  смогли сдержать вспышку болезни даже при наличии тестов и вакцин. 

Сенатор Ричард Берр, штат Вирджиния, обвинил администрацию Байдена в неспособности извлечь уроки из разрушительных последствий COVID и других недавних инфекционных заболеваний при реагировании на оспу обезьян. 

Опубликовано: Светлана Репина

 

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