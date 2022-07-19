Дачники рассказали, какие разноцветные хвойные можно посадить на участке

Ландшафтные дизайнеры любят хвойные не только за их выносливость и многообразие форм, но и цветовую палитру. Ее богатство позволяет создавать самые разные садовые композиции.

Желтая цветовая палитра:

Высаженные на задний план участка хвойные с иголками желтой окраски помогут визуально приблизить дальний план. Этот прием поможет зрительно расширить вытянутый по форме участок.

Эта ель интересна не только расцветкой, но и кроной необычной формы. Литтл Джем – это карликовый (до 50 см) кустарник с подушковидной или шарообразной кроной до 1 м в диаметре.

Растет медленно, всего по 2-3 см в год, однако если вы высаживаете растение ради расцветки кроны, то подобная неторопливость окажется вам только на руку. Дело в том, что светло-зеленый, почти желтый, оттенок ели обеспечивают именно молодые приросты.

Литтл Джем предпочитает хорошо дренированные кислые суглинистые или супесчаные почвы и солнечные участки. Очень морозостойка.

Кипарисовик Лавсона Минима Аурея (Minima Aurea):

Еще один карликовый кустарник: высота – 80 см, диаметр кроны – до 0,5 м. Очень морозостоек, однако, как и другие представители этого вида, плохо переносит ветер. Кроме того, в первые годы жизни Минима Аурея нуждается в легком зимнем укрытии. Светолюбив, но при этом неплохо переносит полутень и не терпит переувлажнения.

Кипарисовик горохоплодный Санголд (Sungold):

Крона этого невысокого полуметрового кустарника может разрастись до солидных 1-1,5 м. Тонкие шнуровидные побеги Санголда изящно поникают к земле, что очень эффектно смотрится в композициях с водоемами.

Выбирая место для этого кипарисовика, учтите, что он любит солнце и слабокислые и питательные суглинки. Несмотря на то, что растение неплохо реагирует на дополнительный полив, его корневая система совершенно не выносит застоя влаги. Избыток воды делает кустарник уязвимым для фитофторы.

Каждую зиму кипарисовик укрывают, однако делают это не для того, чтобы защитить от морозов (как раз они-то ему и не страшны), а для того, чтобы уберечь его нежные веточки от тяжести снежного покрова.

Серебристая и голубоватая цветовая гамма:

Сочетание растений с кронами разных оттенков помогут зрительно увеличить сад, при условии, что хвойные голубой и серебристой окраски будут расположены на заднем плане, а деревья и кустарники с желтыми иголками – на переднем.

Кипарисовик горохоплодный Булевар (Boulevard):

Невысокое дерево или кустарник с серебристо-голубоватыми иголками и кроной конической формы. В климате средней полосы редко вырастает выше 2 м. Главная особенность растения – его длинная и мягкая хвоя, которая весной и летом отливает серебром или голубизной, а ближе к зиме приобретает фиолетовый оттенок.

Одинаково плохо реагирует как на засуху, так и на застой воды. Лучшее место для высадки Булевара – солнечный или полутенистый участок с легкой плодородной почвой. При желании вы можете высадить его и в тени. Однако хвоя кипарисовиков, растущих в таких условиях, очень быстро теряет серебристый оттенок.

Можжевельник чешуйчатый Блю Стар (Blue Star):

Если посмотреть на веточку этого карликового кустарника "с торца", то можно заметить, что его иголки расходятся от побега, словно лучики шестиконечной звезды. Именно поэтому селекционеры и назвали его Блю Стар – голубая звезда.

Растет этот можжевельник очень медленно – в год всего 5-8 см в высоту и 7-10 см в ширину. К почвам нетребователен, но лучше всего чувствует себя на легких и хорошо дренированных. Как и многие можжевельники, морозостоек, но при этом его ветви часто надламываются под тяжестью снежного покрова.