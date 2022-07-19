Дачники рассказали, как омолодить пионы

Если вы хотите, чтобы пионы в вашем саду цвели огромными шапками и всегда выглядели свежо и бодро – их нужно периодически омолаживать. Делается это путем деления куста и пересадки растений на новое место. Расскажем о тонкостях процедуры.

Считается, что пионы отлично чувствуют себя на одном месте до 10-15 лет, и раньше этого возраста беспокоить их не нужно. Но за десятилетие бутоны на кустах могут измельчать, а вот корневая система вырастет до огромных размеров, корни сильно переплетутся и обрастут соединительной тканью из отмерших стеблей и наростов.

В результате выкопать куст и разделить корневище будет физически сложно.

Поэтому опытные цветоводы рекомендуют оптимальный срок для пересадки травянистых пионов – раз в 4-5 лет, а древовидным дают чуть больше времени для роста – 5-6 лет. По прошествии этого срока следует обязательно заняться омоложением кустов!

Самый благоприятный период для омоложения и пересадки пионов – так называемый "бархатный сезон", который длится со второй половины августа до середины сентября. Раньше приступать к процедуре не стоит, т.к. растениям нужно время для закладки цветковых почек на будущий год.

А этот процесс как раз происходит после окончания цветения – с июля до середины августа.

Если климат вашего региона мягкий или осень в средней полосе выдалась теплой, можно провести пересадку чуть позже – в конце сентября. Ориентироваться следует на прогноз погоды и рассчитать время так, чтобы пионы успели укорениться и адаптироваться на новом месте до наступления холодов.

Однако, если по каким-то причинам осенью у вас "не дошли руки" разобраться со старыми кустами пионов, то совсем не обязательно ждать следующего августа, сожалея о потерянном сезоне роскошного цветения. Вполне можно поделить и рассадить куст весной.

Дело в том, что пионы наращивают всасывающие корешки дважды за время вегетации – в августе-сентябре и в апреле-мае, в период низких плюсовых температур. Поэтому весенняя пересадка также возможна. Важно только правильно выбрать время – до того, как установится стабильно теплая погода и побеги пойдут в активный рост.

Извлечь из земли и аккуратно разделить взрослый куст пиона с мощной корневой системой – не такая простая задача, как может показаться на первый взгляд. Вам наверняка пригодятся наши подсказки на каждом из этапов.

Шаг 1. Выкапываем растение:

На расстоянии около 25 см от основания куста выройте круговую траншею глубиной 50-60 см. Заглубив лом или садовые вилы под корень, раскачивайте растение в разные стороны до тех пор, пока почва не станет достаточно рыхлой и корни не выйдут на поверхность.

Если куст не поддается, с помощью лопаты и молотка разделите его прямо в земле на несколько частей и вынимайте их по очереди. Осторожно обхватите стебли рукой и вытягивайте растение, используя лопату или вилы как рычаг.

После извлечения куста с корневого кома стряхните землю и оставьте растение на открытом воздухе на несколько часов. Это время необходимо для легкого "подвяливания" корней – они станут менее хрупкими и легче поддадутся делению.

Шаг 2. Делим куст:

Стебли пиона обрежьте до высоты 10-15 см (если не сделали это до выкорчевывания куста), а корни промойте под проточной водой – это поможет определить места будущих разрезов на корневище.

Внимательно осмотрите корневую систему и удалите все сухие, подгнившие и прочие подозрительные части. Вырезайте их с помощью остро заточенного садового ножа со стерильным лезвием.

Далее необходимо разделить корневище на несколько частей так, чтобы на каждой деленке было от 3 до 5 почек и здоровые корни длиной 10-20 см. Если всасывающие корешки слишком длинные – обрежьте лишнее.

Рыхлое корневище можно разделить руками, а плотно сросшийся ком – разрезать ножом или даже разрубить топором. Некоторые цветоводы вбивают в корневище колышек в тех местах, где отсутствуют почки, – после этого разрезать подземную часть будет легче.

Шаг 3. Обрабатываем корневище:

Прежде чем высаживать полученные деленки на новое место, их нужно подготовить. Чтобы продезинфицировать корни и не допустить загнивания после пересадки, замочите их на полчаса в слабом растворе перманганата калия. После этого присыпьте все срезы и ранки толченым углем или золой.

Вместо марганцовки для обработки корней можно использовать глиняную болтушку. Полведра глины разведите водой до сметанообразного состояния, добавьте стакан древесной золы и замочите в этой смеси деленки. Затем подсушите и высаживайте в подготовленную яму.

Шаг 4. Готовим посадочную яму:

Еще до начала работ по пересадке нужно определиться с новым местом жительства для пионов. Выберите защищенный от сквозняков, но хорошо освещенный участок сада. Идеально подойдет место с восточной стороны постройки или забора, т.к. пионам необходимы солнечные ванны длительностью не менее 4-5 часов именно в первой половине дня.

А притенение в послеобеденное время позволит продлить цветение.

Посадочную лунку желательно также приготовить заранее, чтобы земля в ней успела осесть. За 2-3 недели до намеченной процедуры омоложения выкопайте яму глубиной 45-50 см и диаметром около 70 см. На дне обязательно сделайте дренажный слой толщиной не менее 10 см из керамзита, речного песка или битого кирпича.

Заправьте лунку питательным грунтом. Смешайте половину объема вынутой из ямы земли с компостом или перегноем (1-2 ведра), добавьте 30-40 г суперфосфата и 200-300 г древесной золы. Если почва на участке глинистая – внесите полведра песка или торфа. Полученную смесь засыпьте в яму.

Шаг 5. Сажаем деленки на новое место:

Разместите деленку в центре ямы таким образом, чтобы корневая шейка оказалась ниже уровня почвы. Почки возобновления должны быть заглублены на 3-5 см при плотном грунте или на 5-7 см, если грунт легкий.

Расправьте корни и аккуратно присыпьте их землей, стараясь не повредить почки или ростки. Слегка уплотните почву руками, но не притаптывайте. Соорудите вокруг лунки валик и обильно пролейте место посадки чистой водой.

Если после полива земля в посадочной яме просела, добавьте необходимое количество грунта сверху. Стоит также замульчировать место посадки торфом или перегноем, либо смесью торфа с садовой землей.

Толщина мульчирующего слоя должна быть не менее 10 см. Особенно важен этот шаг при осенней посадке пионов, т.к. позволяет защитить молодое растение от надвигающихся холодов.

При сухой погоде пересаженные пионы следует поливать каждые 2-3 суток в течение следующих двух-трех недель. Затем в отсутствие осадков поливы продолжают, но уже с меньшей периодичностью (примерно раз в неделю). После увлажнения почву вокруг куста рекомендуется рыхлить, чтобы обеспечить приток воздуха к корням растений.

В ближайшие два года после пересадки пионы будут наращивать корневую систему и листву – появляющиеся в это время бутоны рекомендуется удалять, чтобы не ослаблять растения. При грамотном уходе на третий год обновленные кусты будут полны сил, чтобы показать вам всю заложенную природой красоту!