Одна из самых важных рек в Европе пересыхает, создавая проблемы с перевозкой грузов
Река Рейн, одна из самых важных рек в Европе, которая используется для перевозки грузов, включая химикаты, зерно и уголь по всему континенту, пересыхает из-за рекордной летней жары.
Большая часть Рейна проходит через Германию, крупнейшую экономику Европы. Река протекает также через Австрию, Швейцарию, Нидерланды и вдоль границы Германии и Франции.
По информации федерального управления водных путей и судоходства Германии. В самом узком месте реки уровень воды 19 июля составил 71 см.
Н прошлой неделе был зафиксирован показатель в 77 см, и это уже был самый низкий уровень в данное время года за последние 15 лет.
Низкий уровень воды ограничивает судоходство по Рейну к югу от Дуйсбурга и Кельна. В течение нескольких дней грузовые суда не могут ходить полностью загруженными.
По информации Федерального института гидрологии Германии, при падении уровня воды до 40 см, суда смогут перевозить минимальное количество груза, а их использование станет невыгодным.
Низкий уровень воды влияет на энергосбережение, в частности, на поставки угля на электростанции в Мангейме и Карлсруэ.
Снижение воды в Рейне случалось и ранее. Pantheon Macroeconomics заявила в январе 2019 года, что низкий уровень рек фактически представляет собой «шок предложения в немецкой промышленности», снижая доступность ключевых товаров, необходимых для этого сектора.
Опубликовано: Светлана Репина
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