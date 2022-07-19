Дачники рассказали, из-за чего сохнут абрикосы и как с этим бороться

Абрикос не самое распространенное в наших садах дерево. И если в южных регионах садоводы уже знакомы с его капризами и требованиями, то в средней полосе зачастую оказываются беспомощны перед особенностями выращивания этой культуры.

Причин усыхания дерева бывает множество. Самые распространенные из них:

мороз, солнечные ожоги и резкие перепады температур – значительный минус на термометре и существенные колебания погоды способны погубить нежные деревца;

недостаток или избыток влаги – непрекращающиеся дожди или засуха, а также неправильный полив приводят усыханию деревьев или развитию болезней, которые "убивают" растение;

бактериальные и грибковые заболевания – абрикос подвержен ряду болезней, которые приводят к его гибели. Особенно опасны для абрикоса бактериальный рак, монилиоз, вертициллез, клястероспориоз, курчавость листьев.

При монилиозе летом дерево засыхает, а весной начинает гнить. Вертициллез начинается с пожелтения листьев и приводит к усыханию дерева полностью. При клястероспориозе на коре появляются дыры и трещины. Бактериальный рак – крайне опасное инфекционное заболевание, которое поражает все органы и ткани дерева;

повреждение дерева насекомыми и грызунами, особенно опасны тля и листовертки. Тля поселяется на обратной стороне листьев и тянет из них сок. Из-за этого листовые пластины скручиваются, а затем и вовсе засыхают.

Признаки поражения листоверткой – также скрученные и подсыхающие листья. Еще одни вредители абрикосовых деревьев – мыши и зайцы, которые обгрызают кору растения. Сильные повреждения приводят к недостаточному питанию кроны и неустойчивости в зимнюю пору. Из-за этого дерево может погибнуть;

неправильные подкормки также отражаются на состоянии кроны. Чаще всего у абрикоса встречается дефицит азота, фосфора и магния. Нехватка азота характеризуется медленным развитием абрикоса, листья желтеют и вянут раньше срока, на таком дереве мало побегов.

При недостатке магния меняется цвет листвы – от желтого до пурпурного, зимой дерево вымерзает. Дефицит фосфора сказывается на слабом развитии корневой системы;

нарушение технологии посадки или выращивания – неаккуратная транспортировка саженца, неправильная посадка, травмирование абрикоса инструментами также приводят к его усыханию;

неподходящее место – абрикосы сохнут на участках, где до этого выращивали бахчевые культуры, пасленовые (томаты, перец и картофель), а также табак, подсолнечник и землянику.

Что делать, если абрикос сохнет:

Приступайте к спасению дерева сразу после того, как заметили первые признаки и определили причину усыхания косточковой культуры.

Если стоит засуха, проводите регулярные поливы сада. Но не переусердствуйте, чтобы влага не застаивалась в приствольном круге надолго. Если идут затяжные дожди, выройте канавки для отвода воды и регулярно рыхлите почву в приствольном круге.

Чтобы нежный абрикос успешно перезимовал, перед наступлением холодов укройте ствол растения мешковиной, спанбондом или лапником – это спасет от морозобоин, солнечных ожогов и даже нашествия грызунов.

Очень серьезно отнеситесь к лечению заболеваний. При обнаружении каких-либо симптомов удалите все пораженные участки. Срезы обработайте специальным заживляющим составом. Деревья опрыскайте 3%-ным раствором бордоской жидкости или фунгицидными препаратами по инструкции.

Если на дереве завелись тля, листовертка или другие вредители, опрыскайте его такими препаратами, как Алиот, Фитоверм или Фуфанон-Нова. Помните, что нельзя применять химические препараты в период цветения и созревания плодов. Из народных способов в борьбе с вредителями применяют мыльно-зольный раствор.

Если деревья сильно пострадали от грызунов, обработайте поврежденные участки заживляющими составами, например, РанНет, Живица или БлагоСад. При серьезных травмах воспользуйтесь прививкой мостиком.

Если растение все-таки не удалось спасти и оно засохло, выкорчуйте его, но не спешите высаживать вместо него новый абрикос.

Чтобы молодая культура не стала жертвой "старых" болезней и вредителей, на месте косточковой культуры посадите семечковое дерево – яблоню, грушу, айву.

Предотвратить засыхание абрикоса значительно легче, чем лечить растение. Чтобы абрикос хорошо рос и плодоносил, соблюдайте основные правила посадки и ухода за культурой.

Покупайте только районированные и устойчивые к заболеваниям и вредителям сорта. Следите, чтобы саженцы были здоровыми, без признаков поражения болезнями, с хорошо развитой и неповрежденной корневой системой.

Подкормки проводите строго в соответствии с инструкцией, как указал производитель. Оптимальным решением будет приобретение комплексного удобрения для фруктовых культур с учетом времени года. Помните, в первой половине лета абрикос нуждается в азоте, а со второй его вносить нельзя, в это время культуре нужны калий и фосфор.

Чтобы предотвратить развитие заболеваний, каждый год проводите обрезку деревьев, опрыскивайте их фунгицидами и белите стволы. Ранней весной и поздней осенью (после листопада) для профилактической обработки можно развести 3%-ный раствор бордоской жидкости и опрыскать им абрикосовые и другие деревья в саду.