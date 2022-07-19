Дачники рассказали, из-за чего трескается ствол вишни и как с этим бороться

Трещины на стволе вишни не просто портят внешний вид дерева. Из-за них растение может заболеть и даже погибнуть. Поэтому важно знать, что к этому привело и как можно быстрее приступить к спасению растения.

Если вовремя не заметить рану и не обработать ее как следует, то в поврежденном месте могут поселиться патогенные микроорганизмы, которые постепенно разрушат древесину. Из-за сильного ветра или при попытке опереться во время сбора урожая крепкое с виду дерево может сломаться в самый неожиданный момент и задеть соседние растения или постройки.

Помимо этого, треснувшее дерево становится отличной средой обитания для гнили и грибковых инфекций, которые затем могут поразить и соседние деревья.

Опасность трещин заключается и в том, что пораженные участки привлекают насекомых. Слетевшиеся на вытекающий сок, к примеру, мухи поедают ягоды и портят урожай, а на листьях оставляют потомство в виде личинок. Да и в саму рану могут попасть другие вредители.

Наиболее распространенные причины, по которым на вишне появляются трещины:

лишняя влага – самая распространенная причина появления трещин на стволе. Из-за частых дождей, чрезмерных поливов или застоя грунтовых вод в тканях дерева с лихвой накапливается влага, которая зимой превращается в лед и "разрывает" ствол изнутри, образуя трещины и раны;

солнечные лучи особенно опасны весной или в конце зимы, когда снег еще полностью не сошел. Темный ствол нагревается на солнце, а затем резко остывает и структура тканей нарушается. Впоследствии это приводит к ожогам и растрескиванию;

мороз и перепады погоды – низкие и нестабильные температуры – приводят к образованию морозобоин;

вредители (например, короеды) наносят дереву травмы, выгрызая в стволах ходы, в результате чего трескается и отмирает поврежденная поверхность;

грызуны своей "деятельностью" могут серьезно повредить кору, которая защищает древесину от потери влаги и вымерзания. А в мороз оголенная часть быстро высыхает, промерзает и трескается. Дерево может погибнуть;

некоторые болезни – монилиоз или черный рак, которые провоцируют появление трещин на стволе. Последнее заболевание, например, часто поражает вишню из-за заглубленной посадки или близкого расположения грунтовых вод;

неправильные подкормки – еще одна причина появления трещин на вишне. Внесение азотных удобрений во второй половине лета будет способствовать наращиванию зеленой массы, в то время как веткам необходимо успеть одревеснеть и подготовиться к зиме;

неправильная обрезка и сильная нагрузка на дерево из-за обильного урожая или снегопадов могут спровоцировать появление трещин – ветка под острым углом сломается, а на стволе появится трещина;

неподходящий сорт – нерайонированное растение со слабой морозостойкостью или подверженностью к заболеваниям при неблагоприятных условиях будет чаще получать трещины.

Чтобы трещины на вишне не причинили дереву вреда, необходимо постараться их избежать. Зная причины их появления, сделать это не так уж и трудно. Главное, соблюдать профилактические меры.

Выбирайте устойчивые районированные сорта, которые не боятся перепадов температур и сильных морозов.

Высаживайте деревья в местах с легкой почвой, где не застаивается влага. Не заглубляйте растения.

Контролируйте количество поливов. Важно поливать вишню в мае и июне, когда "наливаются" ягоды. Но следите, чтобы в приствольных кругах не застаивалась вода. Во время созревания ягод полив сократите, чтобы плоды не растрескались.

Нежелательно поливать деревья во второй половине лета. Это спровоцирует рост молодых побегов и снизит зимостойкость дерева. А вот осенью, ближе к холодам, поливы возобновите.

Проводите формирующую обрезку правильно, чтобы ветки не росли под острым углом к стволу.

Не вносите азотные удобрения после середины июля, замените их на калийные и фосфорные составы.

Белите стволы деревьев специальным составом либо оборачивайте белым проветриваемым материалом перед наступлением зимы или в середине февраля. Побелка не только защитит от солнечных ожогов и растрескивания, но и будет препятствовать распространению грибковых заболеваний.

Зимой своевременно удаляйте с веток налипший снег, а летом не затягивайте со сбором созревших плодов. При необходимости установите подпорки.

От грызунов защищайте растения лапником или специальной сеткой.

Как вылечить треснувший ствол вишни:

Если предупредить появление трещин на вишневом дереве все-таки не получилось, необходимо как можно быстрее, не затягивая, приступить к лечению дерева и устранению последствий, пока в ткани дерева не попали возбудители заболевания. Ведь спасти треснувшее дерево значительно легче, чем вдобавок зараженное опасной инфекцией.

Острым продезинфицированным ножом срежьте пораженные, лопнувшие участки коры. Края трещины зачистите. Следите, чтобы в таких местах не осыпалась отмершая кора.

Затем обработайте раны 3%-ным раствором медного купороса или бордоской жидкости.

Поверх дезинфицирующего средства нанесите на поврежденный участок заживляющие составы, например, РанНет, БлагоСад или Живицу.

Если трещина на стволе большая, проведите прививку мостиком.

После "операции" обеспечьте дереву тщательный уход – контролируйте влажность почвы в приствольном круге, вносите подкормки, устанавливайте ловушки от насекомых-вредителей, проводите обработки против грибковых инфекций.