Дачники рассказали, как правильно посадить голубику и ухаживать за ней

Впервые Александр Симагин попробовал голубику около 15 лет назад в гостях у польского фермера. Тогда-то у белорусского коллеги и промелькнула мысль: а что если заняться подобным бизнесом и у себя на родине.

Непростой ягодный бизнес:

Постепенно призрачная идея своего "ягодного дела" переросла в четкое видение задачи. Уверенности в том, что все получится, придавала поддержка жены Раисы. А тут в наследство от бабушки с дедушкой достался дом в деревне Коски Минской области.

Там и возникло фермерское хозяйство "Вересковая страна". Его площадь – 19 га, из них под голубику отведено 5 га. Сейчас помимо и посадочного материала голубики семья фермеров выращивает еще и саженцы клюквы и брусники.

Раиса Симагина признается, что первое время было очень сложно: оба супруга работали на постоянных работах, а в деревню приезжали из Минска по вечерам и на выходных.

Было трудно и физически, и материально, а главное – на тот момент практически отсутствовала информация по агротехнике голубики. Поэтому вперед продвигались методом проб и ошибок.

Помню, в один год закупили торф и высадили 30 тыс. черенков, которые через месяц погибли – все до единого. Оказалось, дело было в некачественном торфе. Что делать? Садишься, плачешь, а утром встаешь и начинаешь все по-новому, – шутит Раиса.

Спорные моменты при посадке голубики:

Сегодня найти информацию в интернете по уходу за голубикой уже не проблема. Правда, у каждого садовода свои методы, порой противоречивые.

Александр Симагин – сторонник выращивания голубики в торфе, но фермер считает, что грунт должен быть обязательно кислым (рН – не выше 4,5). Чтобы сэкономить, можно смешать торф с песком (8:2) либо с опилками (6:4). Только опилки подойдут лежалые, перепревшие.

Многие путают верховой (сфагновый, рыжий) торф с низинным (черным), похожим на чернозем, в котором голубика, увы, не растет. Эта культура вообще не любит жирную, плодородную почву. И никакой органики, навоза.

Не переносит голубика и золу! Высаживать растения с закрытой корневой системой можно на протяжении всего вегетационного периода. Выбирайте для посадки солнечный участок. Диаметр ямы – 50-60 см, глубина – 40-50 см.

Как сажать голубику:

Многие фермеры советуют копать ямы размером 1×1 м. Но нет смысла делать такие большие ямы, так как у голубики корневая система поверхностная, и даже у 10-ти летнего куста она не всегда достигает в диаметре 50 см. Так зачем же изначально копать огромные ямы и думать, где сразу взять столько пригодного торфа?

Лучше сделать следующее: когда голубика достигнет 6-7-летнего возраста, крона куста укажет, какой в это время примерно диаметр корней. И если вы понимаете, что она достигла суглинка, по периметру приствольной зоны на штык лопаты выкопайте траншею, которую и заполните свежим верховым торфом.

Так вы поэтапно расширите посадочную яму и рационально будете использовать торф.

Расправлять ли корни саженца голубики при посадке?

–При этом, как правило, не избежать разрывов корней, их повреждения, что в свою очередь приводит к болезням растения. И если куст не погибнет после такой экзекуции, то, как минимум, в течение года не будет развиваться.

Вообще, рекомендации расправлять корни относятся к 3-4-летним саженцам, корневая система которых уже оплела стенки контейнера.

Но и в этом случае, достав растение из емкости, все, что нужно сделать, это легонько "почесать" корневой ком по окружности, потом поставить в воду на 15-20 минут и высаживать в посадочную ямку на такую глубину, на какой саженец рос в контейнере.

Лучше приобретать 2-летние саженцы. У них не нужно трогать корни, после вымачивания их сразу переваливают в лунку. Только не забудьте снять емкость, не сажайте прямо в ней, как порой делают неопытные садоводы.

После этого хорошо полейте растение. Если есть ветки, которые ложатся на землю или отходят от основания под прямым углом, удалите их. Все побеги должны смотреть строго вверх.

Уход за голубикой после плодоношения:

В июле-августе наступает плодоношение, и одновременно на кустах закладываются цветковые почки – урожай будущего года. В этот период очень важен полив. При недостатке влаги можно существенно лишиться урожая не только в текущем сезоне, но и в следующем.

Следите, чтобы верхний слой почвы не пересыхал, но в то же время не переувлажняйте его. В засуху обильно поливайте растения минимум три раза в неделю (по 5-10 л на куст).