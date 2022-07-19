Диетолог Лорен Манакер назвала лучшие фрукты для контроля уровня сахара в крови
Фрукты являются естественными источниками сахара. Но они также содержат клетчатку и питательные вещества, которые помогают контролировать уровень сахара в крови.
Лучше всего выбирать те фрукты, в которых есть магний и медь. Эти минералы способствуют нормализации уровня глюкозы.
Один из таких фруктов – яблоко. Оно помогает снизить уровень сахара в крови после еды, а также насыщает организм полезными соединениями.
Эффект снижения сахара дают груши. С них не нужно снимать кожицу, поскольку в ней содержится клетчатка, присутствуют витамины и полезные микроэлементы.
Черника повышает восприимчивость к инсулину, что обеспечивает поддержание нормального уровня глюкозы в крови. Ее можно есть даже при диабете.
Кокос содержит минимум сахара. Но в нем есть не только клетчатка, а еще и жиры, которые необходимо контролировать людям с сердечными заболеваниями.
В порции авокадо всего 1 г сахара, зато в нем много магния, который помогает нормализовать концентрацию сахара в крови. А еще в авокадо есть полезные жиры.
Помидор – не фрукт, но тоже попал в этот список, благодаря содержанию ликопина. Это вещество снижает уровень сахара в крови.
Опубликовано: Светлана Репина
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