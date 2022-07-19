Дачники рассказали о самом простом способе черенкования кустарников

Зеленое черенкование – один из самых простых способов размножения большинства ягодных кустарников. Нарезав черенки в конце весны – начале лета, уже к осени текущего года вы сможете получить готовые к высадке на постоянное место саженцы.

Зеленое черенкование под силу даже новичку. Тем не менее остановимся на особенностях процедуры. Как грамотно ее провести с вами поделится руководитель отдела ягодных культур Института плодородия РБ Ольга Емельянова, которая также является консультантом популярного издания "Садовод и огородник".

Перед процедурой зеленого черенкования важно учесть следующие моменты:

время заготовки черенков: для большинства растений – конец мая-июнь;

место укоренения: теплица или парник

оптимальная температура: днем – 25°С, ночью – не ниже 16°С;

влажность: не ниже 90%.

А теперь представляем вам ответы на важные вопросы по зеленому черенкованию.

Какие побеги черенкуем?

Лучше всего для летнего размножения подойдут молодые побеги (однолетние приросты) – слегка одревесневшие, но еще зеленые. Они должны быть упругими, но не ломаться при сгибании.

Когда заготавливать побеги для черенкования?

В пасмурную погоду – в любое время (в течение всего дня); в солнечную – только ранним утром.

Каким инструментом резать?

Очень острым! Идеально подойдет прививочный нож. А вот секатор лучше не использовать – он пережимает черенок.

Как правильно из побега нарезать черенки для укоренения?

Побеги должны быть длиной 10-15 см, с 4-5 хорошо развитыми почками. Нижний срез делайте под углом, отступив 5 мм от самой нижней почки, а верхний – прямым, на 2-3 см выше верхней почки.

Какой грунт подготовить для посадки?

Лучше всего зеленые черенки укореняются в легкой и рыхлой почве. Отлично подойдет смесь песка и компоста (1:1). А для голубики оптимальной будет смесь песка и верхового торфа (1:1). При желании можно использовать песок, вермикулит, торф (в равных частях).

Как посадить?

Перед высадкой на укоренение у черенков удалите нижние листья, оставив лишь пару верхних. Оставленные листики укоротите наполовину, чтобы сократить испарение влаги до минимума.

Для лучшего образования корней нижнюю часть черенков опудрите порошком Корневина (можно подержать их в растворе Гетероауксина или любого другого стимулятора корнеобразования). А сам процесс посадки разных культур смотрите в таблице.

Когда саженцы будут готовы к пересадке?

Осенью подросшие саженцы можно рассадить в отдельные емкости и оставить на доращивание, а можно высадить в грунт на постоянное место.

самые лучшие условия для укоренения зеленых черенков – в парничке. Если его нет, черенки после посадки можно накрыть пленкой, стеклянными банками или обрезанными ПЭТ-бутылками.

первое время обязательно притеняйте черенки от палящего солнца.

в течение первых 3-х недель опрыскивайте посадки несколько раз в день теплой водой и регулярно проветривайте, ненадолго снимая укрытие.

когда черенки укоренятся (появятся новые молодые побеги), начните постепенно снимать укрытие, каждый день понемногу увеличивая время их пребывания на открытом воздухе.

для стимуляции роста и развития подкормите подрастающие саженцы любым жидким удобрением с минимальным содержанием азота (например, Блэк Джек – 100 мл на 10 л воды).