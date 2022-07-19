Дачники рассказали, почему летом опадают листья с плодовых деревьев

Листья опадают с деревьев не только осенью, что является естественным процессом. В летний период листопад в саду сигнализирует о проблемах с деревьями.

В жаркую засушливую погоду деревья нередко страдают от нехватки воды. При этом они сбрасывают листья, чтобы уменьшить потерю влаги. Особенно важно вовремя поливать молодые деревья с поверхностной корневой системой. Поскольку крона таких деревьев небольшая, она не затеняет приствольный круг, и почва там быстро пересыхает.

Взрослые деревья с длинными стержневыми корнями могут добывать воду из глубоких слоев грунта, но и они нуждаются в обильном поливе. Для полива саженцев достаточно 30-50 л воды, 3-5-летних деревьев – 50-80 л, а взрослые деревья поливают из расчета 30-50 л на 1 кв.м приствольного круга.

Чтобы грунт дольше оставался влажным, в жаркое сухое лето приствольный круг желательно замульчировать травой, соломой, компостом, корой и т.д. Органическая мульча не только защитит землю от пересыхания, но и послужит источником питательных веществ.

При избыточном поступлении влаги (например, в дождливое лето) нарушается воздушный режим в прикорневой зоне. Во время застоя воды воздух из почвы вытесняется водой и деревья страдают от нехватки кислорода. В результате корневая система может загнить, а дерево – погибнуть.

Если причина опадания листьев – избыток влаги, подрыхлите почву в приствольном круге. Это увеличит доступ кислорода к корням, и дерево постепенно восстановится.

В регулярных подкормках нуждаются как взрослые, так и молодые деревья. О нехватке элементов питания можно судить по внешнему виду плодовых деревьев. При дефиците азота, который быстрее других элементов вымывается из почвы, листья желтеют, опадают, побеги становятся тонкими, плоды мельчают.

Недостаток фосфора также может сопровождаться отмиранием листьев на более старых ветках. А на молодых побегах листья чаще всего остаются темно-зелеными, но у яблонь, например, приобретают пурпурный или бронзовый оттенок.

Калийное голодание может проявляться некрозом листьев. У яблонь края зрелых листьев краснеют, подсыхают, и возникает так называемый "краевой ожог". При недостатке кальция на ветках отмирают верхушечные почки и побеги, опадают листья и завязи.

В первой половине лета плодовые деревья нуждаются во всех трех основных элементах питания: азоте, фосфоре и калии. Во второй половине лета азотные подкормки следует свести к минимуму, чтобы не вызвать усиленный рост кроны в осенний период и не снизить зимостойкость деревьев.

При недостатке элементов питания можно использовать для подкормки золу, настой коровяка, внести в приствольный круг перегной, нитроаммофоску, суперфосфат или другое комплексное универсальное минеральное удобрение.

Калийно-фосфорные удобрения вносят еще раз осенью. Вместе с органикой они обеспечивают полноценную закладку будущего урожая. Фосфор необходим для развития корневой системы, формирования цветочных почек, завязей, повышения качества и лежкости плодов.

Калий повышает зимостойкость, засухоустойчивость, способствует лучшему усвоению азота из почвы и ускоряет доставку элементов питания к органам растения.

Минеральные удобрения вносят по краю приствольного круга: там, где находятся всасывающие корешки дерева. В эту зону выливают растворенные удобрения или заделывают их в землю в сухом виде, а после поливают.