Дачники рассказали, из-за чего на яблоне могут опадать завязи

Преждевременное опадение завязей на яблоне может свидетельствовать о проблемах с садом. Почему деревья сбрасывают потенциальный урожай и как остановить этот губительный процесс?

Не всегда из-за опадения завязей стоит волноваться. Нередко причиной подобного явления могут быть естественные процессы, поэтому, увидев на земле несозревшие плоды, не стоит сразу бить тревогу.

Дерево, даже взрослое, не может "выкормить" весь формирующийся урожай. Чтобы освободить себя от избыточного груза, яблоня сбрасывает лишние (обычно слабые) завязи. Так происходит саморегуляция плодоношения.

Следующая причина, из-за которой яблоня сбрасывает завязи, связана с количеством влаги. Для дерева в период формирования урожая вредны как избыток, так и недостаток влаги в почве.

Как помочь яблоне:

Если зарядили дожди, чаще – для улучшения аэрации – рыхлите приствольные круги. Кроме того, регулярно удаляйте сорняки: сорные растения не дают избыточной влаге испаряться и могут привести к возникновению заболеваний в нижней части ствола.

В качестве профилактики не забывайте об обрезке яблонь: чрезмерное загущение кроны да еще в сочетании с излишней влажностью нередко приводят к развитию грибковых и других инфекций.

Если стоит сухая погода, яблоне, скорее всего, нужен дополнительный полив. Чтобы определить, стоит ли поливать дерево, проткните землю шестом на расстоянии 30-50 см от ствола. Если на глубине около полуметра почва сухая, то необходим полив.

Примерные нормы полива яблони:

дереву в возрасте 3-5 лет необходимо 50-80 л;

для дерева в возрасте 6-9 лет и старше норма увеличивается до 100-120 л.

В сухую погоду в течение сезона дереву необходимо не менее 4-5 таких поливов. После них грунт должен промокнуть на глубину 50-60 см.

Чтобы удержать влагу в почве, после полива замульчируйте приствольный круг. Мульча толщиной около 10 см не только защитит грунт от пересыхания, но и будет препятствовать росту сорняков, а также сохранит почву в рыхлом состоянии.

К опадению завязей на яблоне может привести и недостаток полезных веществ в почве. В период формирования плодов любое дерево, и яблоня не исключение, особенно нуждается в макро- и микроэлементах.

Если вы не подкормили дерево осенью, а также забыли удобрить почву весной, то не удивляйтесь, увидев опадающие завязи: у дерева просто нет сил для формирования большого урожая.

Как помочь яблоне:

Сбалансируйте режим подкормок. Помните, что в начале сезона яблоня нуждается в большом количестве азота, который стимулирует рост зеленой массы, а уже в мае-июне в подкормки начинают вводить калий и фосфор, "отвечающие" за завязывание плодов и сохранение завязей. Предлагаем такой график подкормок яблони:

после пробуждения почек, в апреле, внесите в приствольный круг мочевину: норма – 30 г на 1 кв.м (для яблонь младше 3 лет) или 50 г на 1 кв.м (для взрослых деревьев);

по мере появления завязей азотное удобрение заменяют полным комплексным, например аммофоской: в приствольном круге по периметру кроны выкопайте лунки глубиной 20-25 см, обильно полейте их и заполните аммофоской (30 г на 1 кв.м) и древесной золой (1,5 стакана на 1 кв.м);

после цветения опрыскайте кроны любым стимулятором плодообразования.

Сильный ветер или ливень также могут привести к опадению завязей у яблони и потере большой части созревающего урожая. Чаще всего такое происходит у отдельных деревьев или яблонь некоторых сортов, для которых характерно слабое сцепление плодоножки с веткой.

Вред будущему урожаю приносят и резкие перепады температур, например 25-30°С днем и всего 5-10°С ночью. В таких условиях деревья испытывают сильный стресс и могут начать сбрасывать завязи.