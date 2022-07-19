Bloomberg: Евросоюз намерен сократить потребление природного газа

Еропейский союз планирует сократить потребление природного газа на 15 процентов из-за проблем с поставками.

19 июля международное агентство Bloomberg News сообщило, ссылаясь на европейских дипломатов, пожелавших остаться анонимными, что ЕС намерен сократить потребление природного газа.

Источники агентства уточнили, что данное решение было принято в связи с опасениями лидеров стран-участниц Европейского союза касательно прекращения поставок сжиженного природного газа Россией.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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