Огородники рассказали, чем подкормить клубнику после сбора урожая

Как правильно подкармливать клубнику и когда это делать? Этими вопросами садоводы задаются из года в год, пробуя новые составы и удобрения. Особенно важной считается подкормка садовой земляники в период после сбора урожая.

Подкормка клубники летом:

Обычно после цветения и в период плодоношения подкормки не проводят, просто наслаждаясь урожаем. Дополнительно стимулировать растение начинают уже после сбора ягод. Решая, чем подкормить клубнику в июле, остановите свой выбор на органических удобрениях.

Самым полезным в это время считается удобрение, состоящее из жидкого навоза. Заполните ведро емкостью 10 л на 1/4 свежим жидким навозом, залейте его водой и дайте настояться 3 суток. Полученный настой разбавляйте водой в следующих пропорциях: на одну часть настоя берите 5 частей воды и вносите из расчета 1 л под один куст.

Чем подкормить клубнику после обрезки листьев:

Целесообразнее всего проводить обрезку клубники после сбора урожая. Большинство сортов клубники заканчивает плодоношение довольно рано, поэтому посадки стремительно зарастают сорняками, а их листья становятся "домом" для бактерий и вредителей. Поэтому нужно почти сразу удалять старые пожелтевшие листья клубники, оздоравливая растение.

Сразу же после обрезки обработайте клубнику теплой водой с добавлением марганцовки. Раствор должен быть бледно-розовым, распылять его следует, равномерно покрывая все части растения. Затем, по еще сырым кустикам распылите мелко просеянную древесную золу или толченый древесный уголь. Спустя 2-3 дня повторите процедуру обработки.

Стандартной подкормкой также служат комплексные универсальные удобрения. На большинстве из них так и написано: "Клубника, земляника", а дозировка указана в инструкции к применению.

Если комплексного удобрения под руками нет, полейте клубнику крепким зольным настоем. Для этого 1 л золы разведите в 10 л воды, настаивайте в тепле 2 дня, а потом вылейте под корень каждого кустика по 0,5-1 л настоя.

Подкормка ремонтантной клубники после сбора урожая:

Ремонтантная клубника отличается от обычной тем, что плодоносит 2 раза за сезон. Поэтому, собрав первый урожай в середине июня, следует позаботиться о повторном плодоношении, которое начнется в августе.

Для усиления цветения в первую очередь следует удалить листья, а затем можно внести под ягодные кусты один из следующих составов:

25 г суперфосфата и 30 г сернокислого калия на 1 кв.м;

смесь навоза с водой в соотношении 1:10. Перед ее внесением увлажните почву, а затем на 1 кв.м используйте около 5 л раствора;

после плодоношения можно использовать и птичий помет, разведенный в соотношении 1:20 с водой. На 1 кв.м вносите 5 л раствора;

Подкормка клубники осенью:

Осень – важная пора, во время которой земляника садовая делает запасы питательных веществ на зиму. От степени ее насыщения зависит, сможет ли клубника перенести морозы. Поэтому вариантов подкормки осенью довольно много.

Первый этап подкормки приходится на середину – конец августа. Самыми популярными удобрениями в это время являются птичий помет, коровяк и навозная жижа.

Птичий помёт обычно продается в сухом виде, поэтому перед применением концентрат превращают в жидкий настой:

1 часть помета разведите в 20 частях воды;

дайте настояться в течение 2 суток;

готовый препарат вносите в почву, стараясь не попасть на зеленые части растений;

наливайте смесь в бороздки между рядами и кустами из расчета 1 л на куст.