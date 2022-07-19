Дачники рассказали, как стоит ухаживать за виноградом в июле

Виноград относится к тем культурам, которые нуждаются во внимании в любое время. Ему нужна забота и весной, и летом, и осенью. Только тогда виноградная лоза порадует вас большими сладкими ягодами.

Рост виноградной лозы начинается ранней весной, с первым теплом, и продолжается в течение всего вегетационного периода. Если вы обрезали виноград в марте, это не значит, что об обрезке в этом сезоне можно забыть. Осенью вам в виноградных "зарослях" трудно будет найти гроздья. И это только полбеды.

Большинство сортов винограда склонно к появлению пасынков. Пасынок – это дополнительный побег, который появляется и растет в пазухах листьев.

Если пасынок оставить, виноградная лоза будет тратить силы и питательные вещества на его рост. Чтобы этого избежать, эти побеги нужно удалять. Тогда лоза перенаправит свои усилия и сосредоточит их на созревании урожая.

Как правильно удалить пасынок у винограда? Для этого нужно отщипнуть руками (либо обрезать секатором) побег над вторым листком. Полностью удалять пасынок не рекомендуется по двум причинам:

При полном удалении из этого места снова начнут расти боковые побеги.

Если вы уберете пасынок полностью, то в точке отрыва получится достаточно большая рана. Это может привести к заболеванию либо к обламыванию листа.

Кроме того, пасынки загущают кусты и препятствуют проникновению в крону солнечного света. От этого развиваются грибковые инфекции и плохо вызревают ягоды. Это еще одна причина, по которой пасынки следует удалять.

Опытные виноградари, кстати, обламывают также и лишние листья. Делать это начинают примерно за месяц до сбора урожая. Сквозь прореженную листву проникает больше света. Благодаря этому ягоды получаются сладкими и созревают раньше.

Вначале удаляют те листья, которые бросают тень на грозди. Потом обрывают те, что растут внизу. Все эти действия будут способствовать лучшей циркуляции воздуха – хорошее проветривание предохранит кусты от грибковых заболеваний.

Специалисты советуют удалять не только побеги и листья, но и ягоды. Слишком большой урожай может оказаться непосильной ношей для куста. Ягоды будут маленькими и кислыми. Поэтому все больные, поврежденные или плохо развивающиеся плоды необходимо убирать.

Чтобы получить богатый урожай, нужно позаботиться, в первую очередь, о здоровье винограда. Большую опасность для него представляют различные грибковые инфекции: мучнистая роса, милдью (ложная мучнистая роса), серая гниль и т.п.