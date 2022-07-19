Белый дом: Путин лично приехал в Иран просить беспилотники для армии РФ
Пресс-служба Белого дома сообщает, что Владимир Путин посетил Иран с целью договориться о поставках беспилотников российской армии.
Белый дом США выпустил новый пресс-релиз, в котором прокомментировал поездку Владимира Путина в Иран для встречи с президентом Эбрахимом Раиси и турецким лидером Тайипом Эрдоганом. По мнению чиновников Белого дома, Путин лично посетил Иран, чтобы попросить беспилотники у властей этой страны для армии России.
В Белом доме подчёркивают, что подобный сценарий доказывает ослабленность оборонно-промышленного комплекса России и нехватку технических средств у российской армии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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