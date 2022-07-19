Следующее заседание «астанинской тройки» состоится в России
Трёхсторонняя встреча президентов России, Турции и Ирана пройдёт на территории Российской Федерации.
19 июля участники «астанинской тройки» заявили во время пресс-конференции по итогам заседания в Тегеране о том, что следующая рабочая встреча глав РФ, Турции и Ирана состоится в России.
Пресс-служба Министерства иностранных дел Ирана подчеркнула, что президент РФ Владимир Путин предложил Россию в качестве следующей площадки для переговоров, а остальные члены «астанинской тройки» с радостью приняли приглашение российского лидера.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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