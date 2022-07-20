Дачники рассказали о частых ошибках при выращивании смородины

Некоторые начинающие садоводы, на участке которых имеются смородиновые кусты, почти не заботятся о них, считая, что они прекрасно будут расти сами по себе.

Полив смородины:

Для нее он обязателен. При сухой почве на протяжении всего сезона заметно замедляется рост кустов, из-за чего они дают очень мало ягоды, а та, что появляется, становится мелкой. Однако и переувлажнение земли негативно сказывается на кустах. Оно приводит к гниению корней, появлению на ветках грибка, а ягоды при созревании начинают растрескиваться.

Для получения обильного ягодного урожая необходимо:

Хорошо увлажнить почву в начале лета, когда кусты активно идут в рост, а на ветвях возникают завязи;

Не забыть полить растения в начале июля. Именно в это время ягоды начинают созревать, из-за чего кустам требуется получать больше влаги.

Провести полив после сбора урожая. Он необходим для того, чтобы у растений имелись силы образовать новые почки. От их появления будет зависеть судьба урожая будущего года.

Нельзя сказать, что смородину требуется часто поливать, но за каждый полив расходуется довольно большое количество воды. На один куст может уйти от 1 до 5 ведер. Почва должна увлажняться на глубину не менее 40 см.

Предотвратить пересыхание почвы можно посредством ее мульчирования. В качестве мульчи используются торф, древесные опилки, перегной или даже скошенная трава, которой прикрывают приствольный круг слоем в 5 см.

Смородине необходима и подкормка. Недостаток полезных веществ и элементов в почве может существенно снизить урожайность. Чтобы не допустить этого, в начале июня в почву вносят азотные удобрения, а после сбора урожая – фосфорно-калийные.

Не будет лишней и подкормка растений органическими удобрениями, которую осуществляют один раз в два года. Осенью под каждый смородиновый куст вносят компост или перегной в количестве до 6 кг.

Обрезка смородины:

Еще одна частая ошибка садоводов при выращивании смородины – они не проводят ее обрезку. А ведь без нее куст не сформируется должным образом, сгущенность ветвей снизит урожай, поскольку кустам просто не будет хватать сил для нормального плодоношения. К тому же, отсутствие обрезки может привести к развитию болезней кустов и даже к их гибели.

Первым делом вырезают засохшие или просто старые ветки, на которых уже не появится ягода. На их месте вырастут молодые плодоносящие побеги. В обязательном порядке ликвидируются побеги, стелющиеся на небольшом расстоянии от земли (их еще называют волчками). Обычно они мощные, но при этом не плодоносят, а только отбирают у куста силы.

Для получения обильного урожая смородины необходимо:

Сразу после посадки саженца подрезать ветви, сохранив на каждой из них 2-4 почки. Эта процедура будет способствовать более активному формированию новых побегов.

При обрезке кустов осенью следующего года на них оставляют по 3-4 сильных побега.

По такому же принципу проводится обрезка смородины на третий год. На кустах сохраняют только несколько сильных ветвей, выросших за лето. Их лишь немного укорачивают.

Полностью смородиновый куст сформируется за 4-5 лет. К этому времени на нем уже будет много ветвей разного возраста. В ходе обрезки периодически удаляют старые ветки, на которых уже не бывает ягод, оставляя молодые побеги. Таким образом происходит омоложение куста.

Осенью их желательно обработать медным купоросом и убрать старую листву.

Красная и белая смородина отличаются от черной меньшим числом побегов. Их взрослые кусты должны иметь 10-12 ветвей. Формируют их в следующем порядке:

Первые 2-3 года проводят санитарную обрезку, вырезая больные ветки, и осуществляют прореживание кустов в случае их загущения.

На кустах старше 5 лет вырезают неплодоносящие ветки, а также те, которые уже не дают достаточного количества ягод.