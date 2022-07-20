Огородники рассказала, как бороться с желтыми пятнами на листьях огурцов

Чтобы эффективно справиться с проблемой важно точно определить время ее возникновения, а затем принимать меры. Иногда проблему могут вызывать внешние факторы, а также пагубная деятельность болезней и вредителей.

Желтеющие пятна а листьях могут возникать в зависимости от нескольких факторов:

Резкое понижение температуры. В такой ситуации культуры не могут в полной мере потреблять питательные вещества, поэтому и вегетация протекает с нарушениями. Пятна исчезнут самостоятельно, как только восстановится температура.

Дефицит света. Особенно негативно сказывается недостаток света на молодой рассаду и на огурцах в период плодоношения.

Солнечные ожоги. Такие пятна легко узнать по сочетанию желтого цвета и черной окантовки. Такая ситуация возникает в следствие полива огурцов в дневные часы. Явление это в принципе не опасно, однако поливать культуру стоит только в отсутствие агрессивного солнца.

Несоблюдение необходимых условий агротехники также ведет к образованию характерных пятен. Чаще всего среди нарушений:

Недостаточное опыление цветущих растений В подобной ситуации на помощь придут специальные препараты вроде «бутона» или «завязи». В альтернативном варианте привлекать полезных насекомых можно при помощи опрыскивания сладкой водой.

Избыточное количество завязей — эта ситуация тоже считается нарушением. В идеале на одном взрослом растении стоит оставлять не более 25 завязей. Чтобы завязи формировались правильно, нужно обязательно проводить прищипывание побегов.

Ошибки в поливе. Появление желтых пятен на листьях — сигнал дефицита влаги. Полив нужно срочно наладить. Дополнительно увлажнять растения можно при помощи опрыскивания.

Повреждения корневой системы, которые могут возникать в случае слишком глубокого рыхления.

Средства для обработок против пожелтения листьев:

Чтобы огурцы развивались здоровыми, а листовые пластины сохраняли привычный зеленый цвет, придерживайтесь следующих действий:

Не загущайте посадки. Минимальный интервал между кустами должен составлять 20 сантиметров.

Выбирайте для посадки огурцов только хорошо освещенные участки сада.

Соблюдайте нормы полива: не заливайте кусты и не пересушивайте растения.

Если вы выращиваете огурцы в теплице, ее стоит систематически проветривать, избегая при этом сквозняков.

Вносите по графику питательные подкормки, необходимые в течение каждого жизненного цикла растений.

Для поддержания воздухообмена не забывайте о рыхлении.

Следите за количеством завязей и не затягивайте со сбором урожая.

Для профилактики пожелтения листьев в результате деятельности патогенных микроорганизмов можно провести профилактические обработки средствами, приготовленными своими руками. На своем участке я часто использую молочно-мыльный раствор.

Для приготовления потребуется литр молока развести в 10 литрах воды, туда же добавить немного мыльной стружки и 25 капель йода. Раствор нужно перемешать до полного растворения мыла. К обработкам приступать можно в фазе четырех полноценных листьев.