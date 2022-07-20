Путин: «Газпром» должен получить турбину для «Северного потока»
Владимир Путин утверждает, что турбина Siemens должна вернуться в Россию для возобновления работы газопровода "Северный поток".
В ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и иранским президентом Раиси Владимир Путин публично заявил, что Россия во что бы то ни стало должна заполучить турбину для "Северного потока". По словам Путина, данная машина является единоличной собственностью "Газпрома" и необходима для возобновления работы "Северного потока".
При этом Владимир Путин подчеркнул, что на текущий момент Канада и Германия не передали России документы о том, что турбина Siemens уже едет в российское государство.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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