Путин: «Газпром» должен получить турбину для «Северного потока»

Владимир Путин утверждает, что турбина Siemens должна вернуться в Россию для возобновления работы газопровода "Северный поток".

В ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и иранским президентом Раиси Владимир Путин публично заявил, что Россия во что бы то ни стало должна заполучить турбину для "Северного потока". По словам Путина, данная машина является единоличной собственностью "Газпрома" и необходима для возобновления работы "Северного потока".

При этом Владимир Путин подчеркнул, что на текущий момент Канада и Германия не передали России документы о том, что турбина Siemens уже едет в российское государство.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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