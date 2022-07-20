Путин: 50% объёма для «Северного потока — 2» сняли для внутренних нужд РФ
Владимир Путин сообщил, что половина объёма "Северного потока-2" перенаправлена на внутреннее потребление Россией.
Владимир Путин утверждает, что не менее половины от зарезервированных объёмов газа для "Северного потока-2" были перенаправлены на внутренние нужды России, поскольку Германия не позволила вовремя запустить российский газопровод.
По слова Путина, около двух месяцев назад между ним и канцлером Германии Олафом Шольцем состоялся телефонный разговор, в котором президент РФ напомнил о зарезервированных для ФРГ мощностях газа, которые должны направиться в эту страну по "Северному потоку-2".
В ответ Шольц заявил, что сейчас Берлин проект North Steam 2 не интересует, после чего Путин и принял решение о переводе мощностей на Россию.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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