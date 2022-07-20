Владимир Путин обвинил Европу в пренебрежении традиционной энергией

Владимир Путин утверждает, что страны Евросоюза пострадали из-за пренебрежения традиционными энергоносителями.

По мнению Владимира Путина, государства европейского региона существенно пострадали ввиду того, что выбрали нетрадиционные виды энергии в виде ветряных мельниц и солнечных батарей, предприняв безуспешную попытку отказаться от традиционных российских энергоносителей.

Путин отметил, что прошлая зима выдалась длинной, однако ветра не было, после чего в Европе осознали ошибочность отказа от стандартных видов энергоресурсов.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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