Владимир Путин обвинил Европу в пренебрежении традиционной энергией
Владимир Путин утверждает, что страны Евросоюза пострадали из-за пренебрежения традиционными энергоносителями.
По мнению Владимира Путина, государства европейского региона существенно пострадали ввиду того, что выбрали нетрадиционные виды энергии в виде ветряных мельниц и солнечных батарей, предприняв безуспешную попытку отказаться от традиционных российских энергоносителей.
Путин отметил, что прошлая зима выдалась длинной, однако ветра не было, после чего в Европе осознали ошибочность отказа от стандартных видов энергоресурсов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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