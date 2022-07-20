Путин поблагодарил Турцию за помощь в вывозе зерна из Украины
20 июля Владимир Путин поблагодарил правительство Турции за помощь, оказанную в проведении переговоров по вопросу вывоза украинского зерна.
В среду Владимир Путин выступил со словами благодарности в адрес турецкого правительства и президента Турции Тайипа Эрдогана за большой вклад в решении вопроса о вывозе зерна из Украины. По словам Путина, турецкая сторона помогла добиться серьёзных подвижек на минувших переговорах в Стамбуле между Россией, Украиной, Турцией и делегатами ООН.
При этом Владимир Путин отметил, что изначально Москва просила Анкару настоять на пакетировании договорённостей с Украиной в формате документов, чего по итогу не случилось.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
-
Не менее 17 депутатов-демократов арестованы возле Верховного суда США во время протестов за право на аборт
Несколько представителей Демократической партии США, включая членов руководства Палаты представителей, были арестованы у здания Верховного суда за протест против решения по отмене конституционного права на аборты.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Reuters: Евросоюз планирует вывести из под введенных санкций активы российских банков
Путин связал политику Запада с ростом цен на энергоносители в мире
Зеленский уволил главу СБУ Баканова за неисполнение обязанностей, повлекшее жертвы
Офис Зеленского: Украине будет сложно идти в контрнаступление после зимы
Войска России уничтожили американскую РСЗО HIMARS возле Красноармейска