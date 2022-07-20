Путин поблагодарил Турцию за помощь в вывозе зерна из Украины

20 июля Владимир Путин поблагодарил правительство Турции за помощь, оказанную в проведении переговоров по вопросу вывоза украинского зерна.

В среду Владимир Путин выступил со словами благодарности в адрес турецкого правительства и президента Турции Тайипа Эрдогана за большой вклад в решении вопроса о вывозе зерна из Украины. По словам Путина, турецкая сторона помогла добиться серьёзных подвижек на минувших переговорах в Стамбуле между Россией, Украиной, Турцией и делегатами ООН.

При этом Владимир Путин отметил, что изначально Москва просила Анкару настоять на пакетировании договорённостей с Украиной в формате документов, чего по итогу не случилось.