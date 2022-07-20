Россия просит генсека ООН Гутерриша закрыть украинский сайт «Миротворец»

Постоянное представительство России при ООН направило личное письмо генеральному секретарю организации с просьбой о помощи.

20 июля постпреды России при ООН написали письмо Антониу Гутерришу с просьбой посодействовать в закрытии украинского сайта "Миротворец", который с 2014 года ведёт список неугодных Киевскому режиму граждан России, Украины, Беларуси и других государств.

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что украинский "Миротворец" преследует не только взрослых, но также подростков и даже детей. Полянский отметил, что Россия направляла соответствующую жалобу в ЮНИСЕФ, но не получила действенной помощи.