Россия просит генсека ООН Гутерриша закрыть украинский сайт «Миротворец»
Постоянное представительство России при ООН направило личное письмо генеральному секретарю организации с просьбой о помощи.
20 июля постпреды России при ООН написали письмо Антониу Гутерришу с просьбой посодействовать в закрытии украинского сайта "Миротворец", который с 2014 года ведёт список неугодных Киевскому режиму граждан России, Украины, Беларуси и других государств.
Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что украинский "Миротворец" преследует не только взрослых, но также подростков и даже детей. Полянский отметил, что Россия направляла соответствующую жалобу в ЮНИСЕФ, но не получила действенной помощи.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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