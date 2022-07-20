Путин рассказал о споре из-за Сирии между Россией, Турцией и Ираном

Владимир Путин заявил, что не согласен в вопросе Сирии с коллегами из Турции и Ирана.

20 июля Владимир Путин посетил Тегеран, где провёл переговоры с президентом Ирана Раиси и турецким президентом Тайипом Эрдоганом. Помимо проблематики вывоза зерна из Украины главы государств обсуждали ситуацию, сложившуюся в Сирии.

По словам Путина, Россия, Турция и Иран имеют существенные расхождения в вопросе внешней политики касательно сирийского государства, однако все стороны спора готовы добиваться своих целей конституционными методами.