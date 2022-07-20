Путин: в Сирии переломили хребет международному терроризму
Владимир Путин рассказал об успехах борьбы с международным терроризмом на территории Сирии.
Во время визита Владимира Путина в Тегеран российский президент заявил, что усилия Турции, Ирана и России привели к перелому хребта международного терроризма в Сирии. Путин отмечает, что ввиду совместных усилий "астанинской тройки" свыше девяносто процентов территорий Сирии контролируются местными властями.
При этом Владимир Путин признаёт, что нередко политики России, Ирана и Турции не могут договориться по некоторым вопросам касательно Сирии, оданко дискуссионный формат встреч делегаций неизбежно приводит к компромиссам.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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