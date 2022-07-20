Ушаков: Путин ещё не принял решение о поездке на саммит G20
Помощник президента России Юрий Ушаков утверждает, что Путин ещё не решил, поедет ли на саммит "Большой двадцатки".
Официальный помощник Путина Юрий Ушаков пообщался с представителями российской прессы, заявив им о том, что президент России ещё неи решил, поедет ли на саммит G20 в Индонезии. При этом Ушаков отметил, что ранее Владимир Путин получил приглашение на встречу организации лично от индонезийского президента Джоко Видодо.
Также Юрий Ушаков заявил, что Путин решит, ехать ли на саммит G20 непосредственно перед его началом, после чего о решении российского лидера объявят представителям мировых СМИ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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