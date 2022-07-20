Итальянский журналист Салюсти в прямом эфире оскорбил Соловьёва и Кремль
В среду журналист из Италии Алесандро Салюсти в прямом эфире оскорбил своего коллегу Владимира Соловьёва, также отпустив неприличный комментарий в сторону московского Кремля.
В ходе прямого эфира с Владимиром Соловьёвым итальянский журналист Алесандро Салюсти публично заявил, что осуждает российскую спецоперацию на Украине, после чего назвал московский Кремль словами, которыми обычно описывают продукты дефекации собаки.
Далее Салюсти начал оскорблять российского телеведущего Владимира Соловьёва, который также находился в эфире. Итальянец также сравнил Соловьёва с продуктами дефекации, после чего поспешил удалиться из эфира.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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