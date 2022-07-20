Путин связал политику Запада с ростом цен на энергоносители в мире

По словам Путина, внешняя и внутренняя политика западных государств спровоцировала колебания на энергетических рынках.

Владимир Путин утверждает, что власти западных стран сами виноваты в рекордном росте цен на энергоносители, поскольку США и государства-члены Европейского союза предпочли не развивать эту отрасль самостоятельно.

Путин напомнил, что на Западне практически не создают собственные трубопроводы и не финансируют разработку новых месторождений энергоресурсов, лишь вводя новые антироссийские санкции, что привело к закономерному итогу.