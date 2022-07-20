Фермеры рассказали, почему чахнет перец и что с этим делать
Перец – достаточно капризная огородная культура, требующая тщательного и грамотного ухода. Неподходящие условия выращивания могут погубить урожай.
На появление проблем указывает пожелтение листьев, которые растение постепенно сбрасывает. Причин может быть несколько.
В почвах с повышенной кислотностью перец растет плохо. Ему необходим нейтральный рыхлый грунт.
Причиной нездоровья растения может быть нехватка азота. Этот элемент отвечает за нормальный рост зеленой части и плодов.
Перец чахнет при дефиците микро и макроэлементов: серы, магния, фосфора, кальция, калия. Такое случается, если не вносить удобрения или неправильно подбирать их.
Растение очень любит влагу, а ее недостаток негативно отражается на росте и плодоношении. Нехватка воды особенно опасна в жаркую погоду.
Переизбыток влаги тоже не принесет перцу ничего хорошего. Его корни начнут гнить, а если днем стоит прохладная погода, то процесс заметно ускорится.
Болезни и вредители мешают нормальному росту и развитию перца, поэтому необходимо своевременно проводить обработку, в том числе профилактическую.
Опубликовано: Светлана Репина
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