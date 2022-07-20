Украинский врач Евгений Комаровский объяснил желание говорить на русском
Доктор-педиатр Евгений Комаровский рассказал, почему он не хочет разговаривать на украинском языке вопреки своему происхождению.
20 июля знаменитый детский доктор из Украины Евгений Комаровский публично признался, что никогда не будет разговаривать на украинском языке. По словам Комаровского, он излагает свои мысли и думает на русском с самого детства, как и основная часть его украинского окружения.
При этом Евгений Комаровский выразил несогласие с российской военной спецоперацией и политиков Владимира Путина, однако подчеркнул, что не ассоциирует русский язык с этими вещами и продолжит на нём говорить до конца жизни.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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