ISW: освобождённые территории Украины и Донбасс войдут в состав РФ 11 сентября
Зарубежный Институт изучения войны утверждает, что Россия присоединит к своему составу освобождённые территории Украины в начале осени.
20 июля аналитический Институт изучения войны IWS сообщил, что московский Кремль намеревается провести референдум по присоединению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к составу России уже 11 сентября.
По данным экспертов IWS, подобные сроки существенно сужают временные рамки, в которые вооружённые силы Украины могут начать контрнаступление на ранее утраченные территории.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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