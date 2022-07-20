ISW: освобождённые территории Украины и Донбасс войдут в состав РФ 11 сентября

Зарубежный Институт изучения войны утверждает, что Россия присоединит к своему составу освобождённые территории Украины в начале осени.

20 июля аналитический Институт изучения войны IWS сообщил, что московский Кремль намеревается провести референдум по присоединению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к составу России уже 11 сентября.

По данным экспертов IWS, подобные сроки существенно сужают временные рамки, в которые вооружённые силы Украины могут начать контрнаступление на ранее утраченные территории.