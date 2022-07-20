Politico: Еврокомиссия заставит страны ЕС экономить газ при его нехватке

Еврокомиссия разрабатывает план по экономии газа странами Евросоюза в случае катастрофической нехватки энергоресурса.

Газета Politico сообщает, что в Брюсселе разрабатываются законодательные меры, которые позволят заставить все страны Европы экономить газ в условиях сокращения поставок энергоресурса из России и других источников. Для этого планируется принять единовременный закон, который исключит голосование в Европарламенте об ограничительных мерах по газу для каждой отдельной страны ЕС.

Новостное агентство Bloomberg утверждает, что в случае принятия подобного закона Еврокомиссия обяжет государства Европейского союза сократить использование газа на пятнадцать процентов.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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