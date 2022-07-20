Захарова: санкции США укрепили решимость РФ присоединить к себе часть Украины

Мария Захарова утверждает, что антироссийские санкции Белого дома лишь подталкивают Россию к присоединению освобождённых территорий Украины к своему составу.

Утром среды представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала заявление сотрудника Белого дома Джона Кирби о том, что США ужесточат санкции против России за попытки присоединить к составу РФ освобождённые территории Украины путём референдума.

Захарова утверждает, что санкции Соединённых Штатов против России лишь укрепили желание московского Кремля следовать уже выбранному курсу.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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