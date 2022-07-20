Захарова: санкции США укрепили решимость РФ присоединить к себе часть Украины
Мария Захарова утверждает, что антироссийские санкции Белого дома лишь подталкивают Россию к присоединению освобождённых территорий Украины к своему составу.
Утром среды представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала заявление сотрудника Белого дома Джона Кирби о том, что США ужесточат санкции против России за попытки присоединить к составу РФ освобождённые территории Украины путём референдума.
Захарова утверждает, что санкции Соединённых Штатов против России лишь укрепили желание московского Кремля следовать уже выбранному курсу.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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