Зеленский: Бразилия придерживается нейтралитета в конфликте на Украине

Владимир Зеленский сообщил, что президент Бразилии Жаир Болсонару никого не поддерживает в конфликте на Украине.

20 июля Владимир Зеленский заявил, что провёл новую телефонную беседу с бразильским президентом Жаиром Болсонару, который заявил, что Бразилия будет придерживаться нейтралитета в вопросе украинского конфликта, не поддерживая ни Киев, ни Москву.

Примечательно, что накануне Болсонару также утверждал, что Владимиру Зеленскому следует подписать акт о капитуляции Украины, поскольку победа России в специальной военной операции неизбежна.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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