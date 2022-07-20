Зеленский: Бразилия придерживается нейтралитета в конфликте на Украине
Владимир Зеленский сообщил, что президент Бразилии Жаир Болсонару никого не поддерживает в конфликте на Украине.
20 июля Владимир Зеленский заявил, что провёл новую телефонную беседу с бразильским президентом Жаиром Болсонару, который заявил, что Бразилия будет придерживаться нейтралитета в вопросе украинского конфликта, не поддерживая ни Киев, ни Москву.
Примечательно, что накануне Болсонару также утверждал, что Владимиру Зеленскому следует подписать акт о капитуляции Украины, поскольку победа России в специальной военной операции неизбежна.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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